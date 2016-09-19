Валерий Газзаев: После отмены лимита на легионеров уровень зарплаты в РФПЛ выправится сам собой

Кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев хотел бы полностью отменить лимит на легионеров в чемпионате России.

- Считаю, со следующего года лимит нужно отменить. Это позволит обострить конкуренцию в чемпионате. Напомню, что, когда я возглавлял ЦСКА, никакого лимита не было, и такие футболисты, как Жирков, Дзагоев, Мамаев, выросли в условиях жесточайшей конкуренции с сильными иностранцами.

Парадокс – в России есть лимит на легионеров, но при этом существует дефицит высококлассных российских футболистов, а про их зарплаты всем все хорошо известно. Убежден, что после отмены лимита уровень зарплат выправится сам собой, - заявил Газзаев.

Ранее министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко заявил о возможном реформировании лимита на легионеров со следующего сезоне. В частности, он сказал, что «лимит на поле» может быть изменен на «лимит на заявку».