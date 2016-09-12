Роман Нойштедтер: На тренировках сборной России мне умышленно давали неточные передачи

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о своей адаптации в сборной России.

- Поначалу на тренировках несколько раз умышленно давали неточные передачи: с двух метров прямо под коленку. Лупят и смеются: «А что ты хотел? Это тебе не Германия, в России не умеют так аккуратно пасовать». Все по-доброму, конечно. Дружить с кем-то немного сложно. Хотя сейчас чувствую себя поувереннее, чем летом.

Многие парни, видно, знакомы друг с другом очень давно. А меня не так хорошо знают, я же никогда не играл в России. Пытаюсь найти общий язык со всеми, но чуть больше общаюсь с теми, кто играл на Евро. До чемпионата мира почти два года, достаточно времени, чтобы создать дружный коллектив, - заявил Нойштедтер.

Напомним, Роман Нойштедтер получил российский паспорт незадолго до начала Евро-2016. В межсезонье он покинул «Шальке 04» и стал игроком «Фенербахче».

