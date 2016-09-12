Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал0 : 0Ак Барс
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев- : -Бублик
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Роман Нойштедтер: На тренировках сборной России мне умышленно давали неточные передачи

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Еженедельник «Футбол»Комментарии

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о своей адаптации в сборной России.

- Поначалу на тренировках несколько раз умышленно давали неточные передачи: с двух метров прямо под коленку. Лупят и смеются: «А что ты хотел? Это тебе не Германия, в России не умеют так аккуратно пасовать». Все по-доброму, конечно. Дружить с кем-то немного сложно. Хотя сейчас чувствую себя поувереннее, чем летом.

Многие парни, видно, знакомы друг с другом очень давно. А меня не так хорошо знают, я же никогда не играл в России. Пытаюсь найти общий язык со всеми, но чуть больше общаюсь с теми, кто играл на Евро. До чемпионата мира почти два года, достаточно времени, чтобы создать дружный коллектив, - заявил Нойштедтер.

Напомним, Роман Нойштедтер получил российский паспорт незадолго до начала Евро-2016. В межсезонье он покинул «Шальке 04» и стал игроком «Фенербахче».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кокорин: Слуцкий любил пошутить всего с несколькими игрокамиНападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.Александр Кокорин: Интересно наблюдать за сборной, которая серьезно обновиласьНападающий «Зенита» Александр Кокорин поделился мнением о невызове в сборную.Товарищеский матч Россия - Румыния может пройти в Грозном или МахачкалеМинистр спорта РФ, президент РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России может провести товарищеский матч с Румынией на юге страны.Вячеслав Фетисов: Знарок делает ту же ошибку, что и Быков в ВанкувереВячеслав Фетисов: Знарок делает ту же ошибку, что и Быков в ВанкувереОткровенный разговор с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым о перспективах сборной России на Кубке мира.День в истории. Ролану Гусеву – 3917 сентября исполнилось 39 лет бывшему полузащитнику московских клубов ЦСКА и «Динамо», экс-хавбеку сборной России Ролану Гусеву.Виталий Мутко: Товарищеский матч Россия - Румыния может не состояться из-за погодных условийПрезидент РФС Виталий Мутко сообщил, что запланированный на 14 ноября в Казани товарищеский матч между сборными России и Румынии может не состояться из-за климатических условийДик Адвокат: Не согласен, что в «Фенербахче» плохой микроклиматГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1) ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ сказал, что во время открытой тренировки было заметно, что не у всех футболистов хорошие отношения в команде.Дик Адвокат: Не жалею, что не выпустил ван Перси в стартовом составеГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы (1:1). Он заявил, что не жалеет о том, что оставил в запасе нападающего Робина ван Перси, выпустив его позже на замену.Дик Адвокат: Ничья с «Зарей» - хороший результат для насГлавный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился впечатлениями после матча с «Зарей» в Лиге Европы. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).Юрий Вернидуб: «Фенербахче» почти не создавал моментов. Очень обидно пропускать на 96-й минутеГлавный тренер «Зари» Юрий Вернидуб поделился впечатлениями после матча против «Фенербахче» в Лиге Европы. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).«Заря» не удержала победу в матче с «Фенербахче»«Заря» в Одессе сыграла вничью с «Фенербахче» (1:1) в первом матче группового этапа Лиги Европы.Россия – родина футбола. Колонка Василия УткинаРоссия – родина футбола. Колонка Василия УткинаКак со мной это часто бывает, самое главное я пропустил. А теперь, что бывает еще чаще, рассказы очевидцев разнятся.«Спартак» выставил в музее футболку БезродногоКак сообщает официальный сайт московского «Спартака», в музее команды появилась футболка Артёма Безродного, в которой футболист играл в 1999 году.Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФАКак сообщает официальный сайт ФИФА, сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, который сегодня был обновлён.Валерий Газзаев: У меня получится изменить российский футболКандидат в президенты РФС Валерий Газзаев рассказал, почему он принял решение баллотироваться на этот пост.Марио Фернандес: Я – не Неймар, не Месси, не Роналду. Не спас бы Россию на EвроЗащитник ЦСКА Марио Фернандес высказал свое мнение по поводу провала сборной России на чемпионате Европы.Георгий Черданцев: Россия – самая футбольная страна в миреИзвестный комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев в Казани на пресс-конференции, посвященной финалу соревнования «Кожаный мяч - Кубок Coca-Cola» поделился мнением относительно фразы главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого.Кевин Кураньи: Черчесов как раз тот человек, который был нужен вашей сборнойБывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи считает, что Станислав Черчесов - лучший тренер для сборной России.Черчесов принял участие в конференции тренеров европейских сборныхГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в конференции тренеров европейских национальных сборных, прошедшей сегодня в Париже.«Рассуждения о «Зените» без Халка подтверждаются». Включение Геннадия Орлова«Рассуждения о «Зените» без Халка подтверждаются». Включение Геннадия ОрловаКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов – о многочисленных вариантах атаки «Зенита», силе ЦСКА на новой арене и мощи «Спартака» с «Ростовом».

Фенербахче
Фенербахчекалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Роман Нойштедтер
Роман Нойштедтервсе новости

Cпецпредложения