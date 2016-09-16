Кейн выбыл на два месяца и пропустит матч с ЦСКА

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустит около двух месяцев из-за травмы лодыжки, сообщает Daily Mail.

Футболист сборной Англии получил повреждение в игре пятого тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:0) . 23-летний Кейн покинул матч на носилках.

Получается, что нападающий пропустит отборочный матч к ЧМ-2018 с Шотландией и игру с ЦСКА в Лиге чемпионов.

Матч с армейцами лондонский клуб проведет 27 сентября на выезде. В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» пять матчей и забил два мяча.