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Кейн выбыл на два месяца и пропустит матч с ЦСКА

Елена Корсунская
Источник:  Daily MailКомментарии

Форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн пропустит около двух месяцев из-за травмы лодыжки, сообщает Daily Mail.

Футболист сборной Англии получил повреждение в игре пятого тура АПЛ с «Сандерлендом» (1:0) . 23-летний Кейн покинул матч на носилках. 

Получается, что нападающий пропустит отборочный матч к ЧМ-2018 с Шотландией и игру с ЦСКА в Лиге чемпионов. 

Матч с армейцами лондонский клуб проведет 27 сентября на выезде. В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» пять матчей и забил два мяча. 

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