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Виталий Мутко: ВФЛА получила письмо от IAAF по вопросу восстановления российских легкоатлетов

Елена Корсунская
Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила письмо от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления в правах российских легкоатлетов.

- ВФЛА получила от IAAF некое письмо по вопросу восстановления, обсудим сегодня наши ближайшие шаги по восстановлению. Критерии должны быть исполнимые, - цитирует Мутко «Р-Спорт». 

Напомним, в декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). 

К выводу о наличии в нашей стране государственной системы поддержки допинга пришел и руководитель независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Эта комиссия расследовала возможные допинговые случаи на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. В связи с расследованием Макларена часть российской сборной была не допущена до Игр в Рио-де-Жанейро, в том числе и сборная по легкой атлетике.  

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