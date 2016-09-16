Виталий Мутко: ВФЛА получила письмо от IAAF по вопросу восстановления российских легкоатлетов

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) получила письмо от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по вопросу восстановления в правах российских легкоатлетов.

- ВФЛА получила от IAAF некое письмо по вопросу восстановления, обсудим сегодня наши ближайшие шаги по восстановлению. Критерии должны быть исполнимые, - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, в декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).

К выводу о наличии в нашей стране государственной системы поддержки допинга пришел и руководитель независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Эта комиссия расследовала возможные допинговые случаи на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи. В связи с расследованием Макларена часть российской сборной была не допущена до Игр в Рио-де-Жанейро, в том числе и сборная по легкой атлетике.