Тренер Джеймс Али Башир: Усик побьет и Лебедева, и Гассиева

Тренер нового чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир верит в то, что ему подопечному по силам объединить титулы.

- Лебедев — реальный тафгай! Да, он уже великовозрастный, но очень жесткий парень. Я считаю, что Усик побьет и Лебедева, и самого крепкого из всей этой компашки — Бриедиса. Также реально крут россиянин Мурат Гассиев. Однако Усик побьет их всех благодаря своей способности боксировать, острому чувству времени и способности держать удар.



Вероятно, потребуется года два на завоевание звания абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе. А приобретение всех поясов в нем означает победы над Белью и Лебедевым, - цитирует Башира Sportbox.ru.

Напомним, в минувший уик-энд победил поляка Кшиштофа Гловацки в Гданьске единогласным решением судей и отобрал у него чемпионский пояс WBO.

Бой чемпиона мира IBF и WBA Дениса Лебедева с соотечественником Муратом Гассиевым запланирован на 3 декабря.

