В Москве на территории ВДНХ будет открыта игровая площадка, адаптированная для детей с ограниченными возможностями
28 сентября в Москве на территории
ВДНХ, рядом с «Макдоналдс», состоится
торжественное открытие второй детской
игровой площадки, адаптированной для
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Строительство площадки ведётся на средства, собранные Благотворительным Фондом «Дом Роналда Макдоналда». Игровые элементы площадки (лестницы, горки, мосты, интерактивные панели и многие другие) направлены на развитие вестибулярного и слухового аппаратов, координации движений и тактильных чувств и предназначены для того, чтобы дети с любыми возможностями здоровья могли активно проводить время вместе, учиться и расти.
Проект призван помочь исполнить детскую мечту играть вместе - вне зависимости от состояния здоровья, и пропагандировать активный образ жизни.
Инклюзивная детская игровая площадка на ВДНХ, позволяющая детям с ограниченными возможностями здоровья играть, обучаться и развиваться вместе со своими здоровыми ровесниками, станет элементом комфортной безбарьерной среды в столице.
Это второй подобный проект Фонда: первая безбарьерная игровая детская площадка, адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья, была открыта в Адлерском районе Сочи 10 февраля 2014 года – во время проведения Зимних Олимпийских игр.