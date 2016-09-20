В Москве на территории ВДНХ будет открыта игровая площадка, адаптированная для детей с ограниченными возможностями

28 сентября в Москве на территории ВДНХ, рядом с «Макдоналдс», состоится торжественное открытие второй детской игровой площадки, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Строительство площадки ведётся на средства, собранные Благотворительным Фондом «Дом Роналда Макдоналда». Игровые элементы площадки (лестницы, горки, мосты, интерактивные панели и многие другие) направлены на развитие вестибулярного и слухового аппаратов, координации движений и тактильных чувств и предназначены для того, чтобы дети с любыми возможностями здоровья могли активно проводить время вместе, учиться и расти.

Проект призван помочь исполнить детскую мечту играть вместе - вне зависимости от состояния здоровья, и пропагандировать активный образ жизни.

Инклюзивная детская игровая площадка на ВДНХ, позволяющая детям с ограниченными возможностями здоровья играть, обучаться и развиваться вместе со своими здоровыми ровесниками, станет элементом комфортной безбарьерной среды в столице.

Это второй подобный проект Фонда: первая безбарьерная игровая детская площадка, адаптированная для детей с ограниченными возможностями здоровья, была открыта в Адлерском районе Сочи 10 февраля 2014 года – во время проведения Зимних Олимпийских игр.