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Орбитрек и беговая дорожка одинаково эффективны для сжигания калорий.

Денис Быстров
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Орбитрек и беговая дорожка одинаково эффективны для сжигания калорий. 

Как показало исследование американских ученых, между двумя тренажерами нет существенной разницы в эффективности. 

Кроме традиционной беговой дорожки, в кардиозалах применяется и тренажер орбитрек для различных групп мышц. Многих интересовало, какой из этих двух тренажеров более полезен для достижения нужного результата. 

Этим вопросом занялись американские ученые. Профессор питания и физиологии упражнений Альтема Томас, который работает в Университете Миссури-Колумбия. В ходе исследования выяснилось, что несмотря на различия работе тренажеров эффект они дают практически одинаковый. При этом орбитрек эффективнее велотренажера – он задействует больше мышц, но не увеличивает общее напряжение для того, кто занимается на нем. 

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