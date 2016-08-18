Орбитрек и беговая дорожка одинаково эффективны для сжигания калорий.

Как показало исследование американских ученых, между двумя тренажерами нет существенной разницы в эффективности.

Кроме традиционной беговой дорожки, в кардиозалах применяется и тренажер орбитрек для различных групп мышц. Многих интересовало, какой из этих двух тренажеров более полезен для достижения нужного результата.

Этим вопросом занялись американские ученые. Профессор питания и физиологии упражнений Альтема Томас, который работает в Университете Миссури-Колумбия. В ходе исследования выяснилось, что несмотря на различия работе тренажеров эффект они дают практически одинаковый. При этом орбитрек эффективнее велотренажера – он задействует больше мышц, но не увеличивает общее напряжение для того, кто занимается на нем.