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Виллаш-Боаш может возглавить бременский «Вердер»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший наставник питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может стать главным тренером бременского «Вердера». 

На такой вывод немецких журналистов натолкнуло сообщение в инстаграме португальского тренера, в котором он рассказал о своем намерении выучить немецкий язык.

Erste Stunde! Primeira lição! #deutschlernen #novodesafio

Фото опубликовано André Villas Boas (@officialavb)

«Первый урок. Изучаю немецкий. Новый вызов», - написал Виллаш-Боаш.

Напомним, после трех поражений на старте чемпионата Германии в отставку был отправлен украинец Виктор Скрипник, который тренировал «Вердер» с 2014 года.

Андре Виллаш-Боаш покинул «Зенит» по окончании сезона-2015/16: его место занял Мирча Луческу.

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