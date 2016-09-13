Виллаш-Боаш может возглавить бременский «Вердер»
Бывший наставник питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш может стать главным тренером бременского «Вердера».
На такой вывод немецких журналистов натолкнуло сообщение в инстаграме португальского тренера, в котором он рассказал о своем намерении выучить немецкий язык.
«Первый урок. Изучаю немецкий. Новый вызов», - написал Виллаш-Боаш.
Напомним, после трех поражений на старте чемпионата Германии в отставку был отправлен украинец Виктор Скрипник, который тренировал «Вердер» с 2014 года.
Андре Виллаш-Боаш покинул «Зенит» по окончании сезона-2015/16: его место занял Мирча Луческу.
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