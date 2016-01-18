France Football опубликовал новые правила вручения «Золотого мяча»

Французский журнал France Football на своем официальном сайте опубликовал новые правила вручения футбольной премии «Золотой мяч».

Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию.

По новым правилам в голосовании будут принимать участие 30 футболистов, ранее было 23 игрока. Промежуточный этап голосования - объявление трех лучших - будет отменен. Победитель премии и полный рейтинг игроков будет объявляться до конца календарного года.

Ранее обладатель «Золотого мяча» определялся путем голосования главных тренеров, капитаном и представителей прессы стран-членов ФИФА. Сейчас голосовать смогут только представители СМИ.

France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».