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France Football опубликовал новые правила вручения «Золотого мяча»

Елена Корсунская
Источник:  France FootballКомментарии

Французский журнал France Football на своем официальном сайте опубликовал новые правила вручения футбольной премии «Золотой мяч». 

Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию. 

По новым правилам в голосовании будут принимать участие 30 футболистов, ранее было 23 игрока. Промежуточный этап голосования - объявление трех лучших - будет отменен. Победитель премии и полный рейтинг игроков будет объявляться до конца календарного года.

Ранее обладатель «Золотого мяча» определялся путем голосования главных тренеров, капитаном и представителей прессы стран-членов ФИФА. Сейчас голосовать смогут только представители СМИ. 

France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».  

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