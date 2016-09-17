Игроки «Луча-Энергии» не получают зарплату 3-4 месяца

Генеральный директор правовой компании «Эксплоит» Дмитрий Кондратов рассказал о непростом финансовом положении клуба ФНЛ «Луч-Энергия».

- Не знаю ничего по поводу бойкотирования матча со «Спартаком-2», но команда сегодня действительно не вышла на тренировку. Футболисты думают о том, чтобы приостановить свою трудовую деятельность в связи с тем, что им не выплачивается заработная плата.

Многие из них не получали ее уже 3-4 месяца. Есть и те, кто не получал зарплату дольше, в том числе премии за прошлый год. Раньше в клубе обещали рассчитаться с игроками, но последняя встреча с руководством была достаточно давно. Обещали встретиться после выборов, но пока тишина. Ситуация довольно тяжелая, - рассказал Кондратов.

Ранее сообщалось, что игроки дальневосточного клуба намерены бойкотировать домашний матч со «Спартаком-2», который должен состояться 26 сентября.

После 13 туров «Луч-Энергия» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ.



