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Бой Поветкин - Стиверн будет выставлен на торги

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
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Команды российского тяжеловеса Александра Поветкина и канадца Бермейна Стиверна не смогли договориться об условиях проведения поединка.

О этом рассказал Стиверн в интервью BaylorIC TV. Теперь организатор боя определится по итогам промоутерских торгов. 

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя Александра Поветкина (1-й номер рейтинга организации) и Бермейна Стиверна (2-й номер). Победитель этого поединка сразится с действующим чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, который в данный момент восстанавливается после травмы. 


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