Бой Поветкин - Стиверн будет выставлен на торги

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День в истории. Александру Поветкину – 37 Сегодня российскому боксеру-профессионалу, выступающему в тяжелой весовой категории, Александру Поветкину исполняется 37 лет.

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Дон Кинг: Если русские будут создавать проблемы, проведу бой Поветкин – Стиверн в Америке или Африке 85-летний промоутер Дон Кинг планирует взять на себя организацию боя Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.

Андрей Рябинский: Поветкин жаждет реванша с Кличко, ему по силам выиграть Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что Александр Поветкин хочет провести бой с украинским боксером Владимиром Кличко.

Андрей Рябинский: Хочу провести бой между Поветкиным и Стиверном в США Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что хочет провести бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном в США.

Зимин уверен, что Поветкин не употреблял мельдоний и он точно выиграет у Стиверна Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин никогда не употреблял запрещенных препаратов. Такое мнение выразил экс-наставник российского боксера Александр Зимин, отметив, что спортсмен из РФ одержит победу над Бермейном Стиверном из Канады за пояс временного чемпиона.

Поветкин оправдан WBC. Следующий поединок состоится со Стиверном Всемирная организация WBC завершила расследование в отношении Александра Поветкина и назначила российскому боксеру бой с Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона.

Андрей Рябинский: Поветкин полностью оправдан. Мы победили! Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что информация об отстранении российского боксера Александра Поветкина не соответствует действительности.

Андрей Рябинский: Информация про дисквалификацию Саши Поветкина - неправда Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский опроверг информацию о временном отстранении Александра Поветкина.

WBC может отстранить Поветкина от боев из-за употребления мельдония Российский боксер тяжелого веса Александр Поветкин решением Всемирного боксерского совета (WBC) отстранен от проведения боев на неопределенный срок за употребление мельдония.

Поветкин остается лидером рейтинга WBC Всемирный боксерский совет опубликовал рейтинг тяжеловесов за август. Первую строчку в дивизионе по-прежнему занимает россиянин Александр Поветкин.

Маурисио Сулейман: Решение по ситуации Уайлдер – Поветкин будет скоро Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что решение по ситуации между россиянином Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером будет принято в ближайшее время.

Александр Поветкин: Два-три года еще точно буду боксировать Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин сказал, когда закончит карьеру, а также рассказал о роли мотивации в боксе.

Адвокат: Нет никаких сроков по принятию решения WBC по делу Поветкина Старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко, защищающий в суде интересы российского боксера Александра Поветкина в деле о мельдонии в допинг-пробах, сданных им перед планировавшимся боем с Деонтеем Уайлдером, сообщил, что руководство Всемирного боксерского совета (WBC) не спешит с окончанием дела.

Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии журнала Forbes.

Дмитрий Кириллов: Уайлдер будет «соскакивать с боя» с Поветкиным Бывший чемпион мира Дмитрий Кириллов считает, что американский боксер Деонтей Уайлдер продолжит выбирать легких соперников, уходить от встречи с россиянином Александром Поветкиным.