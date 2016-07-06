Бой Поветкин - Стиверн будет выставлен на торги
Команды российского тяжеловеса Александра Поветкина и канадца Бермейна Стиверна не смогли договориться об условиях проведения поединка.
О этом рассказал Стиверн в интервью BaylorIC TV. Теперь организатор боя определится по итогам промоутерских торгов.
Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал проведение боя
Александра Поветкина (1-й номер рейтинга организации) и Бермейна
Стиверна (2-й номер). Победитель этого поединка сразится с действующим
чемпионом мира Деонтеем Уайлдером, который в данный момент
восстанавливается после травмы.
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