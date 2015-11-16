Главгосэкспертиза утвердила проект трасс для хафпайпа на зимней Универсиаде

Главгосэкспертиза России закончила проверку достоверности определения сметной стоимости строительства хафпайп-трасс в Красноярске, на которых будут проходить соревнования зимней Универсиады-2019.

Как сообщили Sovsport.ru в пресс-службе Главгосэкспертизы, эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно, а расчеты, содержащиеся в документации, соответствуют сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. Летом Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий, подготовленных для возведения этого спортивного объекта.

В рамках проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой России, на территории спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта» в Красноярске будут построены две трассы для соревнований по хафпайпу (22 и 18 футов). Каждая трасса представляет собой полутрубу, сделанную из плотного снега или вырытую в земле и покрытую снежным слоем. Для создания правильной геометрии и радиуса трасс при строительстве будет использован ратрак со специальными насадками. Проектом также предусмотрено строительство буксировочной канатной дороги с двумя - нижней и верхней - станциями, трибун для зрителей и временных тентовых сооружений на период проведения соревнований. В зоне соревнований в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта будут установлены системы искусственного снегообразования и видеоотображения.

Площадь трасс составит 7 тысяч 650 и 6 тысяч квадратных метров соответственно, длина – 170 и 150 метров. Буксировочная дорога протянется на 276 метров. Площадь участка, на котором проходит строительство, составляет 4,71 Га. Максимальная единовременная пропускная способность трасс в режиме соревнований: мужчины – 100 человек, женщины – 70 человек.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада, которая пройдет в марте 2019 года, станет первой зимней Универсиадой в истории России и СССР. Красноярск единогласно выбрали столицей крупных спортивных международных соревнований 9 ноября 2013 года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта в Брюсселе.

Ранее Главгосэкспертиза России согласовала проектную документацию, результаты инженерных изысканий и сметную стоимость другого объекта XXIX Всемирной зимней Универсиады - комплекса трасс по фристайлу, также строящегося на территории «Академии зимних видов спорта» в Красноярске.