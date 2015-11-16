Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал0 : 0Ак Барс
ХоккейБарыс- : -ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев- : -Бублик
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Главгосэкспертиза утвердила проект трасс для хафпайпа на зимней Универсиаде

Денис Быстров
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главгосэкспертиза России закончила проверку достоверности определения сметной стоимости строительства хафпайп-трасс в Красноярске, на которых будут проходить соревнования зимней Универсиады-2019.

Как сообщили Sovsport.ru в пресс-службе Главгосэкспертизы, эксперты пришли к выводу, что сметная стоимость объекта капитального строительства определена достоверно, а расчеты, содержащиеся в документации, соответствуют сметным нормативам, внесенным в федеральный реестр, физическим объемам работ, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным проектной документацией. Летом Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий, подготовленных для возведения этого спортивного объекта.

В рамках проекта, рассмотренного Главгосэкспертизой России, на территории спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта» в Красноярске будут построены две трассы для соревнований по хафпайпу (22 и 18 футов). Каждая трасса представляет собой полутрубу, сделанную из плотного снега или вырытую в земле и покрытую снежным слоем. Для создания правильной геометрии и радиуса трасс при строительстве будет использован ратрак со специальными насадками. Проектом также предусмотрено строительство буксировочной канатной дороги с двумя - нижней и верхней - станциями, трибун для зрителей и временных тентовых сооружений на период проведения соревнований. В зоне соревнований в соответствии с требованиями Международной федерации лыжного спорта будут установлены системы искусственного снегообразования и видеоотображения.

Площадь трасс составит 7 тысяч 650 и 6 тысяч квадратных метров соответственно, длина – 170 и 150 метров. Буксировочная дорога протянется на 276 метров. Площадь участка, на котором проходит строительство, составляет 4,71 Га. Максимальная единовременная пропускная способность трасс в режиме соревнований: мужчины – 100 человек, женщины – 70 человек.

XXIX Всемирная зимняя Универсиада, которая пройдет в марте 2019 года, станет первой зимней Универсиадой в истории России и СССР. Красноярск единогласно выбрали столицей крупных спортивных международных соревнований 9 ноября 2013 года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта в Брюсселе.

Ранее Главгосэкспертиза России согласовала проектную документацию, результаты инженерных изысканий и сметную стоимость другого объекта XXIX Всемирной зимней Универсиады - комплекса трасс по фристайлу, также строящегося на территории «Академии зимних видов спорта» в Красноярске.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Главгосэкспертиза утвердила проекты горнолыжных трасс зимней УниверсиадыГлавгосэкспертиза одобрила проект строительства первого в России современного биатлонного стадионаГлавгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.Дворкович провел совещание о подготовке к Универсиаде в КрасноярскеЗаместитель председателя правительства Аркадий Дворкович провел в Красноярске совещание о подготовке к Красноярскому экономическому форуму и XXIX Зимней универсиаде в Красноярске в 2019 году.

зимняя универсиада-2019
зимняя универсиада-2019

Cпецпредложения