22 сентября Исполком ОКР подведет итоги выступления сборной России на ОИ-2016
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) 22 сентября подведет итоги выступления сборной России на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
На заседании состоится награждение спортсменов почетным знаком ОКР «За заслуги в развитии олимпийского движения в России».
Сборная России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла четвертое место в командном зачете. В активе нашей национальной команды 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.
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