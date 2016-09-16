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Виталий Мутко: Не хочется отдавать наш футбол на растерзание

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко считает удовлетворительным положение дел в российском футболе.

Понимаю, что если не будет результата, все обрушится на меня, но отдавать наш футбол на растерзание не хочется. Сейчас есть точка управления, нет никакого раздрая, и мне важно это сохранить.

Можно прийти в клуб семьей, разорить его, оставить в долгах, а ты потом чистый. Или придумать левый проект, получить бюджет и продолжать на него свою избирательную кампанию, - заявил Мутко.

Напомним, выборы президента Российского футбольного союза состоятся 24 сентября в Москве. Кроме Мутко, свои кандидатуры выставили заслуженный тренер России Валерий Газзаев, президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин и президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов.



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