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Организация Bellator представила проморолик турнира, на котором выступит Шлеменко

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
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Российский боец смешанного стиля средней весовой категории Александр Шлеменко свой следующий поединок проведет 21 октября на турнире Bellator 162.

Его соперником станет американец Кендалл Гроув. Накануне американская организация представила проморолик турнира.


Напомним, что Шлеменко не дрался в американской организации с февраля 2015 года. Тогда в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные вещества. Во время свой дисквалификации российский боец боролся за свое честно имя и проводил бои на территории России. Так, он принял участие в Гран-при средневесов М-1 Global. В полуфинале судейским решением он победил Вячеслава Василевского. В Финальном бою он должен был встретиться с чемпионом организации Рамазаном Эмеевым, но тот снялся с турнира из-за травмы. Промоушен автоматически вывел в финал Василевского. В реванше Шлеменко вновь оказался сильнее своего соперника, задушив его в третьем раунде.

Всего за свою профессиональную карьеру Шлеменко провел 63 поединка, в которых одержал 53 победы, потерпел девять поражений. Еще один бой признан несостоявшимся. 13 февраля Александр нокаутировал Мелфина Малхуфа во втором раунде, но из-за ситуации с допингом бой решили заменить на статус «несостоявшийся». Шлеменко является экс-чемпионом Bellator.

Кендалл Грув провел в ММА 39 боев, в которых одержал 23 победы и потерпел 15 поражений. Еще один поединок носит статус - «несостоявшийся.

Голосование: Как завершится бой Александр Шлеменко – Кендалл Гроув?

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