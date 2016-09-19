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Валерий Непомнящий: С Дзюбой удобно играть всем

Елена Корсунская
Источник:  Евро-Футбол.РуКомментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал итог матча седьмого тура РФПЛ «Зенит» - «Рубин» (4:1).

- Конечно, результат матча справедливый, все по делу. «Зенит» абсолютно переигрывал «Рубин», а в первом тайме казанцы, по-моему, вообще не приближались к воротам Михаила Кержакова. Не думаю, что во втором тайме «Зенит» сам отдал инициативу: это «Рубин» побежал вперед. Не знаю, скомандовал ли Луческу своим подопечным отодвинуться назад, но мне кажется, что философия «Зенита» – играть в атаке все время. Однако перемещение игры на половину поля питерцев стало для них тем, что надо, ведь у «Зенита» достаточно игроков, умеющих пользоваться свободными зонами и наносить острые уколы в контратаках.

- Кокорину комфортно взаимодействовать с Дзюбой?

 - Думаю, что абсолютно комфортно. С Дзюбой удобно играть всем: Артем и отдать умеет, и принять умеет, он силен и индивидуально, и во взаимодействии с партнерами. Да, в первом тайме он запорол хороший эпизод, когда нужно было пробить гораздо быстрее, чем он пробил. Там у Дзюбы было два варианта: либо сходу пробить с левой, либо первым касанием после того, как он убрал мяч под правую. А он все улучшал-улучшал и момент для удара в итоге упустил, - цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Подопечные Мирчи Луческу в турнирной таблице занимают третье место с 15 очками, команда Хавьера Грасии идет на двенадцатой строчке, имея в активе шесть очков.  

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