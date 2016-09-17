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Александр Тихоновецкий: Ситуация в «Луче-Энергии» очень печальная, сложно полгода без денег

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Тренер «Луча-Энергии» Александр Тихоновецкий рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе.

- В клубе есть большие задолженности. Нам не выдали премиальные за прошедший год, вообще ни копейки. Команде не платят зарплату уже три месяца. Кто работает в структуре клуба, тем месяцев пять уже не платят. Ситуация очень печальная, детские тренеры вообще отказываются работать, сложно полгода без денег.

Игроки бойкотировали сегодняшнюю тренировку. Мы готовы тренировать, но футболисты так решили, их понять можно. Они приехали сюда семьями во Владивосток, а им жить не на что. Тренерский штаб их понимает, - рассказал Тихоновецкий.

Ранее сообщалось, что игроки дальневосточного клуба намерены бойкотировать домашний матч со «Спартаком-2», который должен состояться 26 сентября.

После 13 туров «Луч-Энергия» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы первенства ФНЛ.

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко не исключил того, что в ближайшее время команда прекратит свое существование.

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