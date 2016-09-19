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Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской области

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков станет советником министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова по развитию футбола в регионе.

- Мы договорились на советника по развитию футбола в области, и этот вопрос будет решен после того, как в РФС пройдут выборы. В любом случае мы уже начали работать по молодежным движениям, он сейчас думает над созданием своей собственной футбольной школы Романа Широкова. То есть он сейчас будет полностью заниматься нашими молодежными чемпионатами Московской области, будет улучшать их качество, функциональность, - сказал Терюшков. 

Напомним, что 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей. 

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