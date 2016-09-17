Андрей Тихонов: Козырять перед ЦСКА «Енисею» пока нечем

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 1/16 Кубка России против ЦСКА.

- Не очень хорошо, когда у тебя много футболистов травмировано, тем более в преддверии серьезных матчей. Примерно понятно, кто выйдет на поле у ЦСКА. Леонид Слуцкий, скорее всего, даст отдохнуть некоторым основным игрокам, но футболисты обоймы, выходящие на замену, не намного слабее.

У таких команд, как ЦСКА, в приоритете все игры, просто идёт ротация. Главный козырь «Енисея» — болельщики, которых будет полный стадион, сейчас он может вместить 16 000 человек. Нам козырять перед чемпионами пока нечем!, - рассказал Тихонов.

Матч «Енисей» - ЦСКА начнется завтра в Красноярске в 15:00 по московскому времени. Команда Андрея Тихонова в данный момент занимает девятую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ.

Матч Енисей - ЦСКА Судья: Николай Волошин (Россия) Место и дата 21 сентября 15:00, Центральный, Текстовая трансляция



