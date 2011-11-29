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Пятеро волейболистов сборной Кубы осуждены за изнасилование

Андрей Ефимов
Источник:  The New York TimesКомментарии

Пять членов национальной сборной Кубы признаны виновными в изнасиловании в Финляндии.

Пять волейболистов кубинской сборной по волейболу признаны виновными в изнасиловании финским судом города Темпере. Четверо из них приговорены к пяти годам лишения свободы, еще один получил три с половиной года тюрьмы, сообщает The New York Times.

Напомним, что в июле 2016 года по подозрению в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах финскими стражами порядка были задержаны восемь игроков сборной Кубы. Двое были чуть позже выпущены на свободу.

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