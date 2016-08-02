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Ковалев будет готовиться к бою с Уордом в Калифорнии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ТАССКомментарии

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBО и IBF Сергей Ковалев будет готовиться к бою с Андре Уордом в Соединенных Штатах.

- Сергей в ближайшее время начнет подготовку к бою, пока у него медиапрограмма. Изменений в команде нет, спарринг-партнеры будут сильнейшими, но говорить о них я не буду. Сергей приступит к подготовке в Биг-Бэре, а основную ее часть проведет в Окснарде. Безусловно, это будет один из лучших боев года и один из самых ожидаемых, - рассказал менеджер российского боксера Эгис Климас.

Напомним, поединок Ковалева с олимпийским чемпионом Афин-2004 и многократным чемпионом мира на профессиональном ринге американцем Андре Уордом состоится 19 ноября в Лас-Вегасе. 

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