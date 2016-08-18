Шляхтин рассказал, сколько критериев осталось выполнить ВФЛА для восстановления в правах легкоатлетов

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, сколько критериев не выполнила федерация для восстановления в правах российских легкоатлетов.

- Изначально было 40 критериев, мы, грубо говоря, 36 выполнили, а четыре - нет. Теперь эти четыре критерия надо «доворачивать» и делать анализ доклада Макларена с точки зрения его работы и видения федерации. Срок выполнения критериев? Сроков нет, - цитирует Шляхтина «Р-Спорт».

Напомним, в декабре 2015 года немецкий телеканал ARD показал документальный фильм о применении допинга в российской легкой атлетике. После показа этого фильма была создана независимая комиссия WADA. 9 ноября 2015 года на специальной пресс-конференции комиссия WADA изложила итоги своей работы по изучению случаев применения допинга в российской легкой атлетике и рекомендовала Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) дисквалифицировать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА).