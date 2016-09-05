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Николай Дурманов: Надалю прописан препарат, который назначают при очень серьезных заболеваниях

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Life.ruКомментарии

Бывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов оценил информацию о терапевтических исключениях Рафаэля Надаля, которую предоставили хакеры из группы Fancy Bears.  

- Что касается очередной порции, которую хакеры опубликовали, то в этот раз ничего драматичного нет — в прописанных препаратах в основном фигурируют противовоспалительные вещества. А если говорить конкретно о Надале, то тут ситуация полюбопытнее.

У него там фигурирует один препарат, который прописывают при очень серьезных заболеваниях. Будет неэтично перебирать варианты, потому что в конечном итоге это глубоко персональная информация. Но препарат, который был прописан Надалю предполагает наличие какой-то очень и очень серьезной болезни, - рассказал Дурманов.

В понедельник хакерская группа Fancy Bears опубликовала новые данные, полученные в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентство (WADA). Согласно опубликованным данным, WADA выдавала Надалю (олимпийский чемпион 2008 и 2016 годов, победитель 14 турниров Большого шлема) в 2009 и 2012 годах разрешение на применение запрещенных препаратов по терапевтическим исключениям (TUE).

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