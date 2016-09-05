Николай Дурманов: Надалю прописан препарат, который назначают при очень серьезных заболеваниях
Бывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов оценил информацию о терапевтических исключениях Рафаэля Надаля, которую предоставили хакеры из группы Fancy Bears.
- Что касается очередной порции, которую хакеры опубликовали, то в этот раз ничего драматичного нет — в прописанных препаратах в основном фигурируют противовоспалительные вещества. А если говорить конкретно о Надале, то тут ситуация полюбопытнее.
У него там фигурирует один препарат, который прописывают при очень серьезных заболеваниях. Будет неэтично перебирать варианты, потому что в конечном итоге это глубоко персональная информация. Но препарат, который был прописан Надалю предполагает наличие какой-то очень и очень серьезной болезни, - рассказал Дурманов.
В понедельник хакерская группа Fancy Bears опубликовала новые данные,
полученные в результате взлома баз данных Всемирного антидопингового агентство
(WADA). Согласно опубликованным данным, WADA выдавала Надалю (олимпийский
чемпион 2008 и 2016 годов, победитель 14 турниров Большого шлема) в 2009 и 2012
годах разрешение на применение запрещенных препаратов по терапевтическим
исключениям (TUE).