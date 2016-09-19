Моуринью заинтересован в приобретении Иско

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику мадридского «Реала» Иско, сообщает Mirror.

По информации источника, в услугах футболиста заинтересован лично главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Англичане попытаются приобрести 24-летнего испанца в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к Иско проявляют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне футболист провел два матча в чемпионате Испании, но результативными действиями не отметился. Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до 2018 года. По данным портала Transfermarkt, текущая стоимость полузащитника составляет 29,75 миллиона фунтов стерлингов.