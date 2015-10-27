Владимир Гомельский: Хвостову нет равного по классу разыгрывающего в России
Эксперт Sovsport.ru Владимир Гомельский - о мужской сборной России.
- Первым номером в сборной России в этом сезоне не только по амплуа, но по влиянию на ход матчей был Дима Хвостов. Он не только принял участие во всех матчах и показал в них, что равного ему по классу разыгрывающего сейчас в России нет. И, наконец, мы можем сказать, что у нас в команде хотя бы один разыгрывающий европейского уровня.
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