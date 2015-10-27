Владимир Гомельский: В сборной России лучшие атакующие защитники в Европе

Эксперт Sovsport.ru Владимир Гомельский - о мужской сборной России.

- У нас сейчас лучшие атакующие защитники в Европе и даже сравнимые с испанскими. Наши атакующие защитники лучше, чем в сборной Франции. У них один Де Коло, а у нас… Женя Бабурин замечательно отыграл в отборочных матчах, а на этом месте, если выставлять высокую пятерку, можно пробовать Сергея Карасева. А ведь есть еще Дима Кулагин.

Мы выиграли отбор и при этом у нас не играли Алексей Швед и Виталий Фридзон.