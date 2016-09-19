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Иванов рассудит ЦСКА и «Краснодар». Все арбитры 8-го тура РФПЛ

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  РФСКомментарии

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 8-го тура РФПЛ.

24 сентября (суббота)

«ЦСКА» - «Краснодар»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

«Ростов» - «Локомотив»: судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Егор Болховитин (Ленинградская область); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

25 сентября (воскресенье)

«Оренбург» - «Урал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Антон Кобзев (Москва), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

«Арсенал» - «Терек»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Максим Гаврилин (Владимир), Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор - Станислав Сухина (Малаховка).

«Спартак» - «Уфа»: судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор - Сергей Французов (Москва).

«Анжи» - «Зенит»: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

26 сентября (понедельник)

«Амкар» - «Крылья Советов»: судья - Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи - Андрей Болотенков (Москва), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Рубин» - «Томь»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Спирин (Москва). 

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