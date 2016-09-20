Василий Первухин: Удивительно, что борьбу у бортов в сборной России выигрывает только 38-летний Дацюк
Олимпийский чемпион, бывший защитник сборной СССР Василий Первухин полагает, что россияне на Кубке мира-2016 недостаточно хороши в силовой борьбе.
- Удивительно, но борьбу у бортов, как и вбрасывание, выигрывает главным образом только Паша Дацюк, которому уже 38 лет и который еще не до конца отошел от травмы, и иногда его ровесник защитник Андрей Марков. А что остальные делают?, - цитирует Первухина «Свободная пресса».
Напомним, сборная России минувшей ночью одержала победу над сборной молодых звезд Северной Америки со счетом 4:3.
22 сентября подопечные Олега Знарка проведут заключительный матч на групповом этапе Кубка мира с командой Финляндии.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция