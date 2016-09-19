Сергей Рыжиков: Кубок – это один из вариантов отмазаться за эту игру

Вратарь казанского «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал поражение в 7-м туре чемпионата России от «Зенита».

У меня нет слов. У нас ничего не получилось. Надеюсь, с тренерским штабом разберем допущенные ошибки. Значит, в нашем командном, клубном организме есть какая-то болезнь. Наша задача – найти её и вылечить. Будем этим заниматься. Кубок – это один из вариантов отмазаться за эту игру, - рассказал Рыжиков официальному каналу «Рубина» в YouTube.

Напомним, в матче седьмого тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Рубин» со счетом 4:1. За петербургский клуб отличились Доменико Кришито (с пенальти), Роберт Мак, Жулиано и Артем Дзюба. В составе казанской команды единственный мяч забил Жонатас.

Следующий матч «Рубин» проведет в Кубке России 21 сентября с «Читой».