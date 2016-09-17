Игрок ФК «Краснодар» инвестировал в киберспорт
Игрок футбольного клуба «Краснодар» и сборной Швеции Андреас Гранквист инвестировал деньги в развитие игровой платформы Gumbler.
Компания Gumbler специализируется на ставках в соревновательных играх. Пока на платформе есть лишь мобильные игры и приложения, однако в будущем компания планирует перейти к киберспортивным играм. Одной из целей называется Counter-Strike: Global Offensive.
Также с футболистом в платформу вложились Мартин Далин, бронзовый призер чемпионата мира 1994 года по футболу и теннисист Робин Седерлинг. Сумма инвестиций составила около 5,25 млн долларов.
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