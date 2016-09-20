Вячеслав Фетисов: Сборная России успокоилась и позволила Северной Америке вернуться в игру

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после матча Кубка мира Северная Америка – Россия объяснил, чем отличается нынешняя российская команда от советской сборной, в которой он играл.

«Чем отличалась сборная СССР в свое время? Тем, что если почувствовала слабину и малейшую растерянность у соперника, тут же его дожимала. Тот же финал Кубка Канады-81 можно вспомнить. Полтора периода – равная игра, счет – 1:1. Но у нас получилось забросить одну шайбу, потом вторую и все. Соперник пока приходил в себя мы его добили – 8:1!

А здесь почему-то успокоились. Непонятно. Ведь почти все играют в НХЛ, знают, что здесь бьются до конца и нельзя давать никаких шансов. А так позволили сопернику вернуться в игру. Хорошо, что в концовке великолепен был Бобровский, и удача сопутствовала», – приводит «Свободная пресса» слова Фетисова.

Напомним, во втором периоде при счете 0:1 Россия забросила четыре шайбы за шесть минут, но до конца игры соперник сократил отставание до минимума.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча