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Вячеслав Фетисов: Сборная России успокоилась и позволила Северной Америке вернуться в игру

Антон Липкин
Антон Липкин
Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после матча Кубка мира Северная Америка – Россия объяснил, чем отличается нынешняя российская команда от советской сборной, в которой он играл.

«Чем отличалась сборная СССР в свое время? Тем, что если почувствовала слабину и малейшую растерянность у соперника, тут же его дожимала. Тот же финал Кубка Канады-81 можно вспомнить. Полтора периода – равная игра, счет – 1:1. Но у нас получилось забросить одну шайбу, потом вторую и все. Соперник пока приходил в себя мы его добили – 8:1!

А здесь почему-то успокоились. Непонятно. Ведь почти все играют в НХЛ, знают, что здесь бьются до конца и нельзя давать никаких шансов. А так позволили сопернику вернуться в игру. Хорошо, что в концовке великолепен был Бобровский, и удача сопутствовала», – приводит «Свободная пресса» слова Фетисова.

Напомним, во втором периоде при счете 0:1 Россия забросила четыре шайбы за шесть минут, но до конца игры соперник сократил отставание до минимума.

Sovsport.Ru вел текстовую трансляцию матча

Матч

Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Голы:

Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).

Место и дата

20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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