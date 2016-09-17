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Сборная России будет готовиться к ЧМ-2018 в Новогорске

Елена Корсунская
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что сборная России по футболу будет готовиться к чемпионату мира 2018 года на базе «Динамо» в Новогорске. 

- К Кубку конфедераций все должны готовиться в равных условиях. Мы не имеем права создавать себе лучшие условия. Мы должны жить в гостинице, тренироваться по календарю, на той тренировочной площадке, которая нам будет дана перед игрой, мы должны быть в тех же условиях, что и гости. А вот к чемпионату мира будем готовиться в Новогорске, мы работаем над этим, - сказал Мутко ТАСС.

Чемпионат мира по футболу-2018 состоится в России и пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.   

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