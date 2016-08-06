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Победители всероссийских соревнований паралимпийцев в Подмосковье получат по 4 миллиона рублей

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Официальный интернет-портал правовой информацииКомментарии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев установил размер выплат для паралимпийцев, которые стали призерами всероссийских соревнований в Подмосковье.

«Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры, в размере: 4 миллиона рублей - за золотую медаль; 2,5 миллиона рублей - за серебряную медаль; 1,7 миллиона рублей - за бронзовую медаль», - говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Напомним, российские спортсмены не приняли участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро согласно решению Международного паралимпийского комитета.

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