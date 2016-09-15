Виктор Немков: К бою против Вея готовлюсь в Старом Осколе

Российский боец смешанного стиля Виктор Немков прокомментировал предстоящий бой с Аттилой Веем на турнире M-1 Challenge 71.

«Узнал об этом бое буквально на днях. Бои Аттилы я пока не смотрел. Но слышал о нем не раз и знаю, что это серьезный соперник. Готовлюсь в Старом Осколе в клубе имени Александра Невского. Туда же приедет сборная России готовиться к чемпионату Европы. Там будет серьезный котел. Можно будет и побороться, и побоксировать от души. Надеюсь, подготовлюсь хорошо и выступлю достойно. Надо выиграть этот бой, и дальше уже будет видно. Будем строить планы исходя из результата», - цитирует Немкова Belpressa.ru.

Напомним, что 21 октября в Санкт-Петербурге, во Дворце Спорта «Ледовый» пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 71. В его рамках пройдут финальные бои чемпионата Европы и Кубка Губернатора по смешанным боевым единоборствам, два боя за звание чемпиона мира по версии M-1 Challenge.