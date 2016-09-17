Игорь Ефремов: Ситуация в «Луч-Энергии» очень взрывоопасная

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в «Луч-Энергия».

- Ситуация очень взрывоопасная. Я там (во Владивостоке) находился три дня, ситуация действительно очень сложная, есть многомесячные задержки по зарплате. Я специально задержался на один день, потому что предварительно решался вопрос о встрече с руководителем региона (Владимиром Миклушевским), хотя я понимал, что сейчас выборы в думу. Но эта встреча, к сожалению, не состоялась, - рассказал Ефремов в интервью ТАСС.

Напомним, что ранее генеральный директор правовой компании «Эксплоит» Дмитрий Кондратов рассказал о непростом финансовом положении клуба ФНЛ «Луч-Энергия».

Также сообщалось, что игроки дальневосточного клуба намерены бойкотировать домашний матч со «Спартаком-2», который должен состояться 26 сентября.