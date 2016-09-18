Волченков набрал первое очко после возвращения в КХЛ

Защитник «Адмирала» Антон Волченков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

Это первое очко 34-летнего хоккеиста после его возвращения в Континентальную хоккейную лигу.



В сезоне-2012/13 во время локаута в КХЛ Волченков сыграл 11 матчей за нижегородское «Торпедо» и набрал 1 (0+1) очко.

В НХЛ Волченков сыграл 696 матчей за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл», набрав 133 очка (19+114). В начале карьеры защитник играл за московские клубы «Крылья Советов» и ЦСКА.



