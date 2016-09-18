Волченков набрал первое очко после возвращения в КХЛ
Защитник «Адмирала» Антон Волченков отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».
Это первое очко 34-летнего хоккеиста после его возвращения в Континентальную хоккейную лигу.
В сезоне-2012/13 во время локаута в КХЛ Волченков сыграл 11 матчей за нижегородское «Торпедо» и набрал 1 (0+1) очко.
В НХЛ Волченков сыграл 696 матчей за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл», набрав 133 очка (19+114). В начале карьеры защитник играл за московские клубы «Крылья Советов» и ЦСКА.
Матч
Адмирал - Ак Барс - 3:4 О.Т. (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Саюстов (Саболич, Ткачёв), 7:00 (1:0). Свитов (Охтамаа, Секач), 9:57 (1:1). Блум (Саюстов, Саболич), 16:19 (2:1). Земчёнок (Волченков, Сигарев), 23:43 (3:1). Свитов (Токранов, Захарчук), 33:33 (3:2). Малыхин (Захарчук), 44:21 (3:3). Ткачёв 65:00 (3:4).
Место и дата
20 сентября 12:30, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция