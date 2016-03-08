Каролина Костнер: Сделаю все возможное, чтобы еще раз выступить на Олимпиаде

Итальянская фигуристка Каролина Костнер рассказала, почему решила тренироваться под началом Алексея Мишина.

- Сделаю все необходимое, и если смогу еще раз выступить на Олимпиаде, для меня это будет большая честь. Постараюсь представить мою страну наилучшим образом на Олимпиаде. Но Олимпиада не будет тем единственным, о чем я буду думать в ближайшие полтора года.

Я всегда восхищалась Мишиным. У меня была возможность заниматься у него в 2006 и 2007 годах. Уже тогда я наслаждалась его подходом к фигурному катанию. Как по мне, у Алексея Мишина есть видение. Подход касательно физической стороны фигурного катания, самой механики. Сейчас я знаю, что научилась многому, что касается моего тела, анатомии. Думаю, теперь я могу лучше понимать Мишина, что он может увидеть, о чем может подумать. К тому же результаты его учеников показывают, что его методы преподавания, особенно обучение техники, работают. Причем то, что он умеет вложить – это даже не максимум, а еще больше. Я всегда восхищалась Мишиным. Сейчас я чувствую, что мне нечего терять. Я могу только учиться. И если увезу с собой домой хоть что-то, чему он меня научит, буду очень счастлива. А если нет, то просто скажу: «Спасибо большое. За опыт». Атмосфера в группе, где я занимаюсь, позитивная. Мишин полон энтузиазма и одинаково вовлечен в работу и с маленькой девочкой, и с чемпионом мира, я очень это ценю, - цитирует Костнер «Р-Спорт».

В сезоне 2013/2014 итальянская фигуристка заняла третьи места на Олимпиаде, а также чемпионатах Европы и мира, после чего пропустила почти два года.

В январе 2015 года Костнер была дисквалифицирована на 16 месяцев по делу об употреблении допинга ее бывшим бойфрендом олимпийским чемпионом 2008 года в спортивной ходьбе на 50 километров Алексом Швацером.

В октябре 2015 года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) пересмотрел решение по этому делу, и Костнер получила разрешение выступать на соревнованиях с 1 января 2016 года.