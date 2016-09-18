Шайба Ушенина принесла победу «Амуру» над «Ладой»
Хабаровский «Амур» взял верх в матче Континентальной хоккейной лиги с тольяттинской «Ладой» (1:0).
Единственную шайбу во встречи забросил нападающий «тигров» Владислав Ушенин.
Для «Амура» победа над тольяттинцами стала третьей к ряду. После 12 игр хабаровская команда набрала 15 очков и занимает 8 строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 14 набранными баллами опустилась на 9 место на «Востоке».
«Амур» (Хабаровск) –
«Лада» (Тольятти) – 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
6300 зрителей.
Голы: Ушенин (Алексей, Ли, 51.32).
Вратари: Метсола – Ежов.
Штраф: 2-2.
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