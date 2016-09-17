WCA анонсировала турнир для команды из России, Китая и Великобритании

World Cyber Arena анонсировала турнир WCA World Contest Championship по Counter-Strike: Global Offensive. Организаторы заявили, что на турнире примут участие команды из России, Китая и Великобритании. Общий призовой фонд чемпионата составит около 112 000 долларов.



На открытых российских квалификициях примут участие 128 команд на платформе FaceIt. Две лучшие команды из отборочного турнира присоединятся к восьми приглашенным коллективам для участия в групповом этапе с 21 по 29 сентября.

Список приглашенных команд: 5frags, Quantum Bellator, Preparation, PuddiPuddi, Enso, Shadows, Comanche и ex-NoKsuKao.

Групповой этап будет состоять из двух групп по пять команд, матчи будут проводиться в формате bo1. Две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в стадию плей-офф с сеткой Single Elimination, состоящая из bo3 полуфиналов и bo5 гранд-финала. В Китае и Великобритании отборочные пройдут по такой же системе.

Победитель финала получит слот на LAN-этап WCA Россия vs. Китай vs. Великобритания, который пройдет с 12 по 18 октября в Пекине, Китай. В командных соревнованиях призовой фонд составит 45 000 долларов, а в национальных 67 000 долларов.

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