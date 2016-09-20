Ромуло: Необходимо серьезно отнестись к «СКА-Хабаровску»

Полузащитник «Спартака» Ромуло, накануне отметивший 26-летие, вспомнил яркие моменты своих матчей за красно-белых и рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Кубка России со «СКА-Хабаровском».

«Вдвойне приятно принимать поздравления в такой момент, который сейчас переживает наша команда. Сейчас очень удачный период для «Спартака», мы хорошо выглядим на поле.

26 лет – это немного, оптимальный возраст для футболиста. Сейчас очень хорошо себя чувствую физически, и что немаловажно – набрался опыта для того, чтобы еще много добиться в футболе. Сейчас тот момент, когда можно выйти на новый этап своей карьеры.

За четыре года в «Спартаке» в первую очередь вспоминается гол в Лиге чемпионов в ворота «Барселоны», забитый также в мой день рождения. Я считаю, что мы еще не всего добились со «Спартаком». Сейчас мы выигрываем матч за матчем. Надеюсь, что в конце концов выиграем титул. И потом это будет важным воспоминанием о моей карьере в «Спартаке».

Матч в Оренбурге получился очень сложным. Соперник был хорошо организован и хорошо подготовлен. Но самое важное, что мы смогли остаться командой, проявить характер и сделать шаг, который поможет нам продвинуться на пути к завоеванию цели. Эта непростая игра еще больше нас сплотила.

Мы знаем, что нас ждет непростой выезд. Много времени займет только сам полет в Хабаровск. Перед нами стоит задача – победа в Кубке России, и сейчас мы сконцентрированы на ней. Нам нужно начать с победы над «СКА-Хабаровском». Для этого необходимо воспринимать соперника всерьез. Мы уже разобрали игру команды. Мы понимаем, что это непростой оппонент, который может доставить нам трудности. Но мы сделаем все возможное, чтобы быть успешными не только в чемпионате, но и Кубке», – сказал Ромуло в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, матч «СКА-Хабаровск» – «Спартак» пройдет 21 сентября в Хабаровске. Начало – 12:00 (мск).