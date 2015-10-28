Владимир Гомельский: В России лучший третий номер – Карасев

Эксперт Sovsport.ru Владимир Гомельский - о позиции легкого форварда в мужской сборной России.

- В связи с тем, что Сергей Моня завершил карьеру в сборной, выделяется Сергей Карасев. Но у нас какую команду в Единой лиге ВТБ не возьми, среди игроков с российскими паспортами, самые перспективные – это третьи номера.

Выбор у Сергея Базаревича на этой позиции есть. Другое дело, что нашего главного тренера очень жесткие требования к игроку данной позиции. Он и подбирать должен успевать и в отрыв бежать в первом эшелоне и обладать трехочковым броском. Но под все эти требования подходит только кандидатура Карасева. Но время до Олимпиады еще есть, чтобы потянуть молодых игроков.