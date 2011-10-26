Тайсон Гэй планирует стать бобслеистом
Трехкратный чемпион мира по легкой атлетике американский спринтер Тайсон Гэй намерен попробовать свои силы в бобслее.
34-летний бегун заявился на соревнования, в рамках которых будет осуществляться отбор разгоняющих в сборную США по бобслею.
Турнир, в котором примут участие 56 спортсменов, пройдет 21 сентября в канадском Калгари.
Тайсон Гэй выиграл три золотых медали на чемпионате мира-2007 в Осаке на дистанциях 100 и 200 метров, а также в эстафете 4 по 100 м.
Личный рекорд Гэя на стометровке - 9,69 секунды был установлен на дорожке в Шанхае (2009 год).
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