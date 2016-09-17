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Юрий Семин: Перед «Локомотивом» стоит задача выиграть Кубок России

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что цель железнодорожников - это победа в Кубке России.

В 1/16 финала «Локомотив» встретится с «Химками».

- Нам предстоит старт в розыгрыше Кубка. Призываю болельщиков поддержать команду в Химках. Перед нами стоит задача выиграть Кубок России.

Соперник – молодая, при этом тактически обученная команда, что вообще отличает наш первый дивизион.

Любая кубковая стадия по-своему интересна. Кубок не прощает вольностей. Команды ниже рангом проводят эти матчи с утроенной энергией, они желают показать себя, прославить свой клуб. Уверен, нам предстоит серьезный матч, борьба изо всех сил.

Как известно, на стадионе «Родина» уложено синтетическое поле. Отдельным игрокам нашей команды не рекомендовано такое покрытие. Так что планируется некоторая ротация состава, - цитирует Семина официальный сайт клуба.

Напомним, что матч состоится 21 сентября в 20:00 мск. 

Матч

Химки - Локомотив

Судья:

Василий Казарцев (Россия)

Место и дата

21 сентября 20:00, Родина, Текстовая трансляция


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