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Судья Алексей Матюнин подарил Халку красную карточку со своим автографом

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Российский арбитр Алексей Матюнин сделал ответный подарок бразильскому форварду Халку, который ранее защищал цвета «Зенита».

Матюнин презентовал Халку красную карточку со своей подписью.

Напомним, минувшим летом Халк перешел из «Зенита» в китайский клуб «Шанхай СИПГ».

В ноябре 2014 года бразильский нападающий обвинил Матюнина, который обслуживал матч «Мордовия» - «Зенит», в проявлении расизма. Арбитр опроверг слова Халка и в подтверждение своей позиции согласился пройти проверку на детекторе лжи.

Недавно Халк прислал Алексею Матюнину футболку «Зенита» с автографом.


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