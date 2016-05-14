Вербов будет главным тренером «Зенита» в матче с «Ярославичем» в Кубке России

Волейболист «Зенита» Алексей Вербов заявил, что он будет главным тренером казанской команды в матче предварительного этапа Кубка России с «Ярославичем».

- Мне сказали, что в матче с «Ярославичем» я дебютирую на посту главного тренера «Зенита», а Владимир Романович (Алекно) будет моим помощником. Он будет курировать мою работу в этой игре, - сказал Вербов.

Матч «Зенит» - «Ярославич» пройдет в Казани 21 сентября. В начале сентября главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно сообщил, что волейболист Алексей Вербов в новом сезоне будет играющим тренером клуба.

34-летний Вербов после окончания сезона подписал новый контракт с «Зенитом». В августе он заявил о завершении карьеры в национальной команде.