Во время следующей паузы в чемпионате на матчи сборных «Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом», в котором играет бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.

В данный момент «Оренбург» обговаривает с соперником детали пребывания и возможность трансляции встречи. Матч с «Кайратом» оренбуржцы сыграют в Алма-Ате 8 октября на стадионе «Центральный». Начало игры запланировано на 18.00.

После семи туров «Оренбург» занимает 15-е место в чемпионате России, в активе команды четыре очка.