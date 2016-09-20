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«Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом»

Елена Корсунская
Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Во время следующей паузы в чемпионате на матчи сборных «Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом», в котором играет бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.

В данный момент «Оренбург» обговаривает с соперником детали пребывания и возможность трансляции встречи. Матч с «Кайратом» оренбуржцы сыграют в Алма-Ате 8 октября на стадионе «Центральный». Начало игры запланировано на 18.00.  

После семи туров «Оренбург» занимает 15-е место в чемпионате России, в активе команды четыре очка.  

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