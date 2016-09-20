Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ХоккейФинляндия1 : 4Северная Америка
ТеннисЗверев7:6, 6:4Хачанов
ФутболЗенит4 : 1Рубин
ФутболАлавес0 : 0Депортиво
ХоккейАвтомобилист3 : 2 БСКА
ХоккейЙокерит0 : 4Сибирь
ХоккейДинамо Минск1 : 2Авангард
ХоккейЧехия2 : 3 ОТЕвропа
ХоккейСеверная Америка3 : 4Россия
ХоккейАдмирал3 : 4 ОТАк Барс
ХоккейБарыс0 : 0ЦСКА
ХоккейЛокомотив- : -Спартак
ФутболМилан- : -Лацио
ТеннисПеткович4:6, 0:2Павлюченкова
ТеннисМедведев0:1Бублик
ХоккейМеталлург- : -Слован
ФутболВольфсбург- : -Боруссия
ХоккейФинляндия- : -Швеция
ХоккейКанада- : -США
ФутболДинамо- : -Ростов
ФутболСпартак-Нальчик- : -Краснодар
ФутболХимки- : -Локомотив
ФутболСКА-Хабаровск- : -Спартак
ФутболЕнисей- : -ЦСКА
ФутболФакел- : -Терек
ХоккейСеверная Америка- : -Швеция

Александр Кожевников: Не показали красивой игры, но главное выиграли

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки и о том, где прибавить.

- Да, наша команда не показала красивой игры, которую все мы ожидаем, но самое главное, что мы выиграли, - говорит Александр Кожевников. – Теперь у нас есть шанс попасть в финал. Надеемся, что наши прибавят к матчу в финнами – Саша Овечкин, Женя Малкин. Мы знаем, как они могут играть, но пока показывают лишь 50 процентов от своих возможностей.

Матч

Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)

Голы:

Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).

Место и дата

20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Кожевников: Бобровский наше всеДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о победе сборной России над молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.Александр Кожевников: Мы такой народ – когда нас припрет, мы начинаем побеждатьДвукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.Вячеслав Фетисов: Сборная России успокоилась и позволила Северной Америке вернуться в игруДвукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов после матча Кубка мира Северная Америка – Россия объяснил, чем отличается нынешняя российская команда от советской сборной, в которой он играл.Василий Первухин: Удивительно, что борьбу у бортов в сборной России выигрывает только 38-летний ДацюкОлимпийский чемпион, бывший защитник сборной СССР Василий Первухин полагает, что россияне на Кубке мира-2016 недостаточно хороши в силовой борьбе.Артемий Панарин: Команда не родилась – вернуласьНападающий сборной России Артемий Панарин рассказал, почему команда так здорово провела второй период в матче с Северной Америкой (4:3).Кузнецов о матче с Финляндией: Время ломать традициюНападающий Евгений Кузнецов поделился ожиданиями в преддверии матча с Финляндией на Кубке мира.Евгений Кузнецов: Почему я руками начал махать? Завелся, извините! (видео)Евгений Кузнецов: Почему я руками начал махать? Завелся, извините! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал Евгения Кузнецова и Артема Анисимова.Звезды уже не греют. Как дебютанты спасли сборную России от позораЗвезды уже не греют. Как дебютанты спасли сборную России от позораРазмышления обозревателя Sovsport.ru о том, кто сейчас в команде Олега Знарка настоящий лидер.Артемий Панарин: Большое спасибо пацанам, что выстояли в меньшинстве! (видео)Артемий Панарин: Большое спасибо пацанам, что выстояли в меньшинстве! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) поговорил с Артемием Панариным.Игорь Ларионов: Россия может провести Кубок мира на высшем уровнеДвукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов считает, что следующий Кубок мира по хоккею может пройти в России.Никита Зайцев: Первый раз слышу, что американцы, оказывается, были фаворитами. Я так не считаюЗащитник сборной России Никита Зайцев признался, что не считал сборную Северной Америки фаворитом встречи с российской командой (3:4).Александр Овечкин: Ребята, вот только не надо впадать в эйфорию! (видео)Александр Овечкин: Ребята, вот только не надо впадать в эйфорию! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал нашего капитана Александра Овечкина.Олег Знарок: Два дня будем работать над большинствомГлавный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что в предстоящие два дня его подопечные будут работать над большинством.Владислав Наместников: Вышли как на последний бой и выполняли тренерское заданиеНападающий сборной России Владислав Наместников после победы над молодыми звездами Северной Америки дал оценку переменам в звеньях своей команды.Владислав Наместников: Мы приехали на Кубок мира за золотом (видео)Владислав Наместников: Мы приехали на Кубок мира за золотом (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) взял интервью у автора первого гола Владислава Наместникова.Олег Знарок: У нас есть очень большой резерв. В первую очередь в нападенииГлавный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что у его команды есть резерв для улучшения игры.Олег Знарок: У вас в глазах потемнело в конце матча? А я держался! (видео)Олег Знарок: У вас в глазах потемнело в конце матча? А я держался! (видео)Обозреватель Sovsport.ru после матча с молодыми звездами Северной Америки (4:3) послушал главного тренера сборной России Олега Знарка.Сергей Бобровский: В конце матча чувствовал себя нормальноВратарь сборной России Сергей Бобровский после победы своей команды над молодыми звездами Северной Америки признался, что в конце матча, несмотря на штурм соперника, чувствовал себя уверенно.Олег Знарок: Кузнецова и Маркова по ходу матча пришлось успокаиватьГлавный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды над сборной молодых звезд Северной Америки отметил, что Андрея Маркова и Евгения Кузнецова пришлось немного успокаивать по ходу встречи.Сергей Бобровский: Это были самые важные полторы минуты в нашей жизни (видео)Сергей Бобровский: Это были самые важные полторы минуты в нашей жизни (видео)А ведь Сергей Бобровский играл в день своего рождения (по московскому времени) – нашему вратарю 20 сентября исполнилось 28 лет.

Cпецпредложение