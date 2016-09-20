Александр Кожевников: Не показали красивой игры, но главное выиграли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки и о том, где прибавить.

- Да, наша команда не показала красивой игры, которую все мы ожидаем, но самое главное, что мы выиграли, - говорит Александр Кожевников. – Теперь у нас есть шанс попасть в финал. Надеемся, что наши прибавят к матчу в финнами – Саша Овечкин, Женя Малкин. Мы знаем, как они могут играть, но пока показывают лишь 50 процентов от своих возможностей.