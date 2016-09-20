Александр Кожевников: Не показали красивой игры, но главное выиграли
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки и о том, где прибавить.
- Да, наша команда не показала красивой игры, которую все мы ожидаем, но самое главное, что мы выиграли, - говорит Александр Кожевников. – Теперь у нас есть шанс попасть в финал. Надеемся, что наши прибавят к матчу в финнами – Саша Овечкин, Женя Малкин. Мы знаем, как они могут играть, но пока показывают лишь 50 процентов от своих возможностей.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция