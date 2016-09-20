Александр Кожевников: Мы такой народ – когда нас припрет, мы начинаем побеждать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.

– Все наши голы – плод индивидуальных усилий…

– Ну я уже говорил: игры нет. Ее не было полтора периода.

– Но важно, что трое против пяти выстояли, а потом, в концовке, четверо против шести. Такие победы, вы правильно сказали, придают уверенности.

– Мы такой народ – когда нас припрет, тогда мы начинаем побежать.