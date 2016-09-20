Александр Кожевников: Мы такой народ – когда нас припрет, мы начинаем побеждать
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о матче с молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.
– Все наши голы – плод индивидуальных усилий…
– Ну я уже говорил: игры нет. Ее не было полтора периода.
– Но важно, что трое против пяти выстояли, а потом, в концовке, четверо против шести. Такие победы, вы правильно сказали, придают уверенности.
– Мы такой народ – когда нас припрет, тогда мы начинаем побежать.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция