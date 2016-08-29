Флойд Мэйвезер-младший: Альварес может победить Головкина, но ему не нужно подниматься в средний вес

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший считает, что мексиканец Сауль Альварес имел бы хорошие шансы в бою с чемпионом мира в среднем весе по трем версиях Геннадием Головкиным.

- Честно говоря, я думаю, что Канело вполне может победить Головкина. На мой взгляд, Саулю не нужно подниматься в средней веc к Головкину, который ждет там маленьких ребят из полусреднего и первого среднего весов. Когда же сам Головкин поднимется в весе?, - заявил Мэйвезер.

Напомним, в своем последнем бою Геннадий Головкин одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком.

Ранее Сауль Альварес добровольно отказался от чемпионского пояса WBC в среднем весе, отказавшись встретиться с боксером из Казахстана.

