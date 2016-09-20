Александр Кожевников: Бобровский наше все

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о победе сборной России над молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.



- Самое главное, что мы победили. Нам очень была нужна эта победа! Сражались, выстояли втроем. Бобровский, как всегда, наше все. И было ожидаемо, что молодые звезды Америки будут ошибаться. Нахальства и мастерства у них хватает, а вот уверенности пока нет.



- Ну, нервов-то болельщики потратили немало…

- А для чего хоккей существует? Чтобы болельщики болели и радовались победе. А такая победа придает уверенности и нормальной спортивной наглости команде.