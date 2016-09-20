Александр Кожевников: Бобровский наше все
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в интервью Sovsport.ru – о победе сборной России над молодыми звездами Северной Америки на Кубке мира.
- Самое главное, что мы победили. Нам очень была нужна эта победа! Сражались, выстояли втроем. Бобровский, как всегда, наше все. И было ожидаемо, что молодые звезды Америки будут ошибаться. Нахальства и мастерства у них хватает, а вот уверенности пока нет.
- Ну, нервов-то болельщики потратили немало…
- А для чего хоккей существует? Чтобы болельщики болели и радовались победе. А такая победа придает уверенности и нормальной спортивной наглости команде.
Матч
Северная Америка - Россия - 3:4 (1:0, 1:4, 1:0)
Голы:
Мэттьюз (Макдэвид, Шейфли), 5:14 (1:0). Наместников (Телегин, Анисимов), 29:29 (1:1). Кучеров (Кулёмин), 30:19 (1:2). Кузнецов (Панарин, Зайцев), 33:37 (1:3). Тарасенко (Дацюк, Овечкин), 35:43 (1:4). Райлли (Ньюджент-Хопкинс, Годро), 37:56 (2:4). Ньюджент-Хопкинс (Маккиннон, Парайко), 43:01 (3:4 - бол.).
Место и дата
20 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция